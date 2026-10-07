Naik Lagi! Timnas Indonesia Huni Ranking 116 FIFA

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai menang adu pinalti lawan Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengatakan peringkat Timnas Indonesia atau Garuda terus melesat ke-116 dunia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.
"Selangkah demi selangkah untuk Garuda terbang tinggi," kata Erick Thohir melalui media sosial resminya yang dikutip di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian Timnas Indonesia tak terlepas dari keberhasilan pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam turnamen agenda resmi FIFA yang digelar untuk pertama kalinya itu, Indonesia mengunci gelar juara setelah menekuk Thailand 4-2 di babak final yang berakhir melalui drama adu penalti.
Erick menambahkan bahwa peringkat ke-116 tersebut menjadi yang terbaik untuk Indonesia dalam 20 tahun terakhir.
Peringkat Timnas Indonesia terus membaik setelah sehari sebelumnya masih berada di peringkat 117 dunia. Tim asuhan pelatih John Herdman itu kini mengoleksi 1166,50 poin dalam perhitungan ranking FIFA.
Peringkat Garuda menyalip Kazakhstan setelah tim asal Asia Tengah itu bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe dalam lanjutan Grup 3 UEFA Nations League C.
Hasil tersebut membuat Kazakhstan kehilangan 0,39 poin sehingga turun posisi ke-117 dengan mengoleksi 1166,26 poin.
Selain itu, Sudan juga turun ke posisi ke-118 setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Mozambik yang membuat tim tersebut 11,08 poin.
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