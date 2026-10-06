Sindir Suporter Sepak Bola Tanah Air? Indonesia Juara ASEAN Cup 2026, Asnawi Tulis Pesan ke Egy

JawaPos.com - Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam, menulis pesan bernada menyindir kepada rekan senegaranya, Egy Maulana Vikri, setelah berhasil membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia merebut gelar juara usai bungkam Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10). Skuad Garuda menang dramatis lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

Kesuksesan Timnas Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari para suporter. Sebab, skuad Garuda pada level senior akhirnya mengangkat trofi juara setelah terakhir kali pada SEA Games 1991 di Manila.

Egy menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand. Pemain Dewa United itu pun mendapat banyak sanjungan dari para suporter karena penampilannya yang ciamik.

Di tengah sorotan tersebut, Asnawi menyampaikan pesan kepada sahabatnya. Pemain berusia 27 tahun itu mengingatkan Egy agar tetap membumi di tengah sorotan yang ada.

“Ingat bro, di indo cepat naik cepat turun @egymaulanavikri,” tulis Asnawi dalam akun Threads pribadinya, Selasa (6/10).

Egy pun menanggapi pesan tersebut dengan santai. Ia seolah menyadari bahwa kehidupan ibarat roda yang terus berputar, terkadang berada di atas dan di lain waktu harus berada di bawah.

“Ya namanya juga hidup bang,” balas Egy.