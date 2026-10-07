Eks Persebaya Taisei Marukawa Jalani Naturalisasi, Ingin Bela Timnas Indonesia

Taisei Marukawa saat memperkuat Dewa United Banten FC di Super League 2026/2027. (Instagram @taiseimarukawa)
JawaPos.com — Taisei Marukawa tengah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI) setelah lima tahun berkarier di Indonesia.
Gelandang serang asal Jepang tersebut pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang sebelum kini menjadi bagian dari Dewa United Banten FC.
Taisei mengaku memiliki keinginan untuk membela Tim Nasional Indonesia jika proses naturalisasinya mendapat persetujuan.
Taisei Marukawa memastikan proses naturalisasi dirinya sedang berjalan. Pemain bernomor punggung 11 itu juga mengaku sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada pihak terkait.
Saat ini, Taisei masih menunggu persetujuan lanjutan sebelum proses administrasi menuju status WNI dapat berlanjut.
"Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai prosesnya, tetapi saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan dan saat ini masih menunggu persetujuan," ujar Taisei di Dewa United Arena, Tangerang.
Pemain berusia 29 tahun tersebut tidak menjelaskan secara detail tahapan administratif yang sedang ditempuhnya. Namun, pernyataannya menunjukkan bahwa proses naturalisasi sudah berjalan setelah dokumen yang diperlukan diserahkan.
Keinginan Taisei untuk menjadi WNI tidak terlepas dari pengalamannya selama lima tahun tinggal dan berkarier di Indonesia.
Taisei Marukawa mengaku semakin mencintai Indonesia setelah lima tahun menjalani kehidupan sekaligus berkarier sebagai pesepak bola profesional di Tanah Air.
Menurutnya, keramahan masyarakat menjadi salah satu alasan dirinya merasa nyaman selama tinggal di Indonesia.
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