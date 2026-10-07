Harry Kane Cetak Brace, Morgan Rogers Puji Kapten Timnas Inggris

Morgan Rogers saat Timnas Inggris lawan Republik Ceko. (Dok. IG/england)
JawaPos.com - Timnas Inggris sukses mengalahkan Republik Ceko dengan skor 3-0 dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Wembley, Rabu (7/10).
Harry Kane menjadi bintang kemenangan Inggris setelah mencetak dua gol alias brace. Penyerang sekaligus kapten The Three Lions itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-40 dan 57.
Satu gol Inggris lainnya tercipta melalui gol bunuh diri Vladimir Coufal pada menit ke-27.
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Dua gol Harry Kane mendapat pujian dari rekan setimnya, Morgan Rogers. Pemain yang memberikan assist kepada sang kapten tersebut mengaku sudah mengetahui Kane memiliki peluang besar untuk mencetak gol ketika menerima umpan.
"Kapten kami melakukan tugasnya dan mencetak gol. Ketika Anda memberikan umpan kepadanya, Anda tahu dia akan mencetak gol, jadi mungkin lebih mudah memberikan assist kepadanya daripada pemain lain. Saya hanya melakukan pekerjaan saya; dia melakukan pekerjaannya dengan standar tertinggi. Dia unik," kata Morgan Rogers yang dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (7/10).
Rogers juga mengakui Republik Ceko bukan lawan yang mudah. Tim tamu tampil bertahan dan berusaha membuat Inggris kesulitan mengembangkan permainan.
Namun, Inggris tetap mampu menciptakan sejumlah peluang dan tampil berbahaya di area pertahanan Republik Ceko.
"Selalu sulit ketika sebuah tim datang dan bertahan serta mencoba mempersulit keadaan, tetapi kami bermain sangat baik dan benar-benar mengancam. Kami menciptakan peluang, masuk ke kotak penalti mereka, dan klinis saat dibutuhkan," ujar gelandang Chelsea tersebut.
Rogers tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Republik Ceko. Ia bermain selama 90 menit dan mencatatkan 46 sentuhan. Secara statistik, pemain berusia 24 tahun tersebut juga tampil aktif dalam membantu serangan Inggris.
Mengutip FotMob, Rogers menciptakan empat peluang dan memiliki tiga peluang emas sepanjang pertandingan.
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