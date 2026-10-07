Kisah Shayne Pattynama, Dipanggil Dadakan Antar Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Shayne Pattynama memiliki kisah menarik di balik kesuksesan Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Pemain Persija Jakarta itu mendapat panggilan dadakan dan nyaris tidak mendapat menit bermain, tetapi justru menjadi salah satu aktor penting di balik keberhasilan skuad Garuda.

Timnas Indonesia merebut gelar juara usai bungkam Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10).

Skuad Garuda menang dramatis lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

Dalam laga pamungkas tersebut, Shayne Pattynama menjadi salah satu eksekutor skuad Garuda dalam babak adu penalti.

Turun sebagai penendang keempat, dia menjalankan tugas dengan baik.

Yang menarik, laga tersebut menjadi penampilan pertama Shayne Pattynama pertama di ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Setelah mendapat panggilan telat ke skuad Garuda, dia justru menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan skuad Garuda.