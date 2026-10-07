Ivar Jenner dan Egy Maulana Vikri Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia sukses mencatat sejarah dengan menjadi juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.
Gelar tersebut dipastikan setelah skuad Garuda menaklukkan Tailan melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.
Pertandingan final berlangsung penuh drama.
Indonesia sempat berada di atas angin setelah Dean James mencetak gol pada menit ke-84.
Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Iklas Sanron berhasil menyamakan kedudukan tiga menit berselang.
Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan.
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Thailand kemudian mampu berbalik unggul dan membuat Indonesia berada dalam situasi sulit.
Namun, perjuangan skuad Garuda belum berakhir.
Elkan Baggott tampil sebagai penyelamat setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-116.
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Jawa Pos
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