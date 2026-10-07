Ivar Jenner dan Egy Maulana Vikri Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia sukses mencatat sejarah dengan menjadi juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Gelar tersebut dipastikan setelah skuad Garuda menaklukkan Tailan melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Pertandingan final berlangsung penuh drama.

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Indonesia sempat berada di atas angin setelah Dean James mencetak gol pada menit ke-84.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Iklas Sanron berhasil menyamakan kedudukan tiga menit berselang.

Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Thailand kemudian mampu berbalik unggul dan membuat Indonesia berada dalam situasi sulit.

Namun, perjuangan skuad Garuda belum berakhir.