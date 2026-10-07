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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 14.28 WIB

Lima Pemain Persija Ikut Antar Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai menang lawan Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai menang lawan Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Persija Jakarta menyambut dengan penuh kebanggaan keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Gelar tersebut diraih setelah skuad Garuda mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti pada pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal.

Indonesia dan Thailand harus bermain hingga akhir waktu normal dan perpanjangan waktu dengan skor imbang 2-2. 

Laga kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan juara.

Dalam drama tersebut, Indonesia tampil lebih tenang dan akhirnya menang 4-2.

Hasil ini memastikan Timnas Indonesia mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus mengakhiri penantian panjang untuk kembali menjadi juara di level senior.

Keberhasilan tersebut terasa semakin istimewa karena menjadi gelar senior pertama Indonesia setelah penantian selama tiga dekade.

Pencapaian ini juga mengingatkan pada keberhasilan Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991, ketika turnamen tersebut masih menggunakan tim senior dari negara-negara peserta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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