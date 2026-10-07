Lima Pemain Persija Ikut Antar Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com – Persija Jakarta menyambut dengan penuh kebanggaan keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Gelar tersebut diraih setelah skuad Garuda mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti pada pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal.

Indonesia dan Thailand harus bermain hingga akhir waktu normal dan perpanjangan waktu dengan skor imbang 2-2.

Laga kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan juara.

Dalam drama tersebut, Indonesia tampil lebih tenang dan akhirnya menang 4-2.

Hasil ini memastikan Timnas Indonesia mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus mengakhiri penantian panjang untuk kembali menjadi juara di level senior.

Keberhasilan tersebut terasa semakin istimewa karena menjadi gelar senior pertama Indonesia setelah penantian selama tiga dekade.