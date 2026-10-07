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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 7 Oktober 2026 | 13.10 WIB

Asnawi Ucapkan Selamat ke Egy Maulana Vikri usai Bawa Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup

Egy Maulana Vikri dan trofi FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Egy Maulana Vikri)&nbsp; - Image

Egy Maulana Vikri dan trofi FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Egy Maulana Vikri)&nbsp;

JawaPos.com - Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Vikri dan Asnawi Mangkualam merayakan gelar FIFA ASEAN Cup 2026. 

Mereka tetap saling mendukung meski tidak menjadi rekan setim di Timnas Indonesia saat ini. 

Melalui sosial media, Egy Maulana Vikri merasa bersyukur bisa membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Dia merasa para pemain menunjukkan mental yang kuat meski Thailand sempat unggul di babak tambahan waktu. 

Pemain 26 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada pada suporter.

Egy merasa gelar FIFA ASEAN Cup 2026 memang pantas didapatkan Timnas Indonesia

"Alhamdulillah Ya Allah akhirnya Juara. Mental tim yg kuat! Terimakasih semua tim dan official timnas Indonesia, dan semua supporters yg selalu berada dibelakang dan percaya dengan kita. Kita semua layak mendapatkan dan menikmatinya!! Enjoyyyy!" tulis Egy Maulana Vikri di Instagram, Selasa (6/10). 

Keberhasilan Egy mempersembahkan gelar juara FIFA Piala Dunia 2026 untuk Timnas Indonesia disambut bahagia rekan seangkatannya sejak di Timnas U-19, Asnawi Mangkualam.

Asnawi merasa bangga dengan performa pemain Dewa United tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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