Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.47 WIB

Anderson Nabyal Gabung Tim Senior Persipura, Siap Lawan RANS Nusantara di Pegadaian Championship!

Pemain U-19 Anderson Nabyal gabung tim senior Persipura Jayapura jelang menghadapi RANS Nusantara FC. (Istimewa) - Image

Pemain U-19 Anderson Nabyal gabung tim senior Persipura Jayapura jelang menghadapi RANS Nusantara FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Persipura Jayapura beri kesempatan kepada pemain Persipura U-19 Anderson Ferdinand Nabyal bergabung bersama tim senior.

Pemain berusia 18 tahun itu mulai mengikuti latihan di bawah arahan pelatih Regi Aditya sejak Senin (5/10).

Nabyal dipersiapkan untuk menjadi salah satu opsi Persipura Jayapura menjelang pertandingan pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.

Mutiara Hitam dijadwalkan menghadapi RANS Nusantara FC pada Jumat (9/10).

Asisten Pelatih Persipura Izaac Johanis Wanggai menyambut positif bergabungnya Nabyal ke tim senior.

Menurut dia, kehadiran pemain muda tersebut bisa menambah pilihan skuad, terutama untuk memenuhi regulasi pemain U-21.

"Yang baru bergabung hari ini, sangat baik untuk menambah opsi ya, pemain regulasi yang ada. Saya pikir butuh penyesuaian ke depan, dan hari ini dia sudah terlihat lebih baik ikut latihan dalam tim," kata Izaac.

Sejauh ini, Persipura Jayapura memiliki sembilan pemain U-21 setelah Nabyal bergabung dengan tim senior.

Delapan pemain lainnya adalah Pilipus Sibetai (20 tahun), Miuquel Alfrado Djimenes Wayeni (20), Gelfias Yance Waicang (20), Agus Petu Rumboirusi (19), Beton Kogoya (20), Reno Salampessy (19), Tonci Shouter Israel Ramandei (20), dan Michael Alberth Kambu (20).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi de Red FC vs Persipura: Tuan Rumah Punya Amunisi Baru  - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi de Red FC vs Persipura: Tuan Rumah Punya Amunisi Baru 

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.35 WIB

Regi Aditya Optimistis Persipura Raih Kemenangan Perdana di Kandang De Red FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Regi Aditya Optimistis Persipura Raih Kemenangan Perdana di Kandang De Red FC

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Persipura Terpuruk di Papan Bawah, Ramai Rumakiek Targetkan Kemenangan Perdana - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Terpuruk di Papan Bawah, Ramai Rumakiek Targetkan Kemenangan Perdana

Kamis, 1 Oktober 2026 | 05.34 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore