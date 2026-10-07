Anderson Nabyal Gabung Tim Senior Persipura, Siap Lawan RANS Nusantara di Pegadaian Championship!

Pemain U-19 Anderson Nabyal gabung tim senior Persipura Jayapura jelang menghadapi RANS Nusantara FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Persipura Jayapura beri kesempatan kepada pemain Persipura U-19 Anderson Ferdinand Nabyal bergabung bersama tim senior.
Pemain berusia 18 tahun itu mulai mengikuti latihan di bawah arahan pelatih Regi Aditya sejak Senin (5/10).
Nabyal dipersiapkan untuk menjadi salah satu opsi Persipura Jayapura menjelang pertandingan pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.
Mutiara Hitam dijadwalkan menghadapi RANS Nusantara FC pada Jumat (9/10).
Asisten Pelatih Persipura Izaac Johanis Wanggai menyambut positif bergabungnya Nabyal ke tim senior.
Menurut dia, kehadiran pemain muda tersebut bisa menambah pilihan skuad, terutama untuk memenuhi regulasi pemain U-21.
"Yang baru bergabung hari ini, sangat baik untuk menambah opsi ya, pemain regulasi yang ada. Saya pikir butuh penyesuaian ke depan, dan hari ini dia sudah terlihat lebih baik ikut latihan dalam tim," kata Izaac.
Sejauh ini, Persipura Jayapura memiliki sembilan pemain U-21 setelah Nabyal bergabung dengan tim senior.
Delapan pemain lainnya adalah Pilipus Sibetai (20 tahun), Miuquel Alfrado Djimenes Wayeni (20), Gelfias Yance Waicang (20), Agus Petu Rumboirusi (19), Beton Kogoya (20), Reno Salampessy (19), Tonci Shouter Israel Ramandei (20), dan Michael Alberth Kambu (20).
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