Prediksi de Red FC vs Persipura: Tuan Rumah Punya Amunisi Baru 

De Red FC berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Persipura Jayapura pada pekan keempat Championship 2026-2027. (Dok. Instagram/@deredfcofficial)

JawaPos.com – de Red FC berpeluang meneruskan tren kemenangan. Momen itu bisa terjadi di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, nanti malam. Tepatnya ketika menjamu Persipura Jayapura pada pekan keempat Championship 2026-2027 (kick-off pukul 19.00 WIB). Laskar Mutiara Hitam datang dengan modal kurang meyakinkan.

Mereka belum pernah menang dalam tiga laga pembuka. Persipura menelan satu kekalahan dan dua hasil imbang.

“Tentu ini jadi momen bagi kami untuk meneruskan tren positif. Tapi tentu itu bukan tugas mudah, karena Persipura juga pasti ingin bangkit di laga kali ini,” kata pelatih de Red FC, Aji Santoso.

Peluang untuk menang kian besar. Sebab, tim tamu datang dengan kondisi pincang. Reno Salampessy absen karena mendapat panggilan dari tim Indonesia U-20.

Lalu, bek kiri senior Ruben Sanadi dipastikan absen dengan alasan yang sama: cedera.

Aji tentu berharap para pemainnya bisa memanfaatkan hal tersebut. “Untuk itu, saya tekankan kepada para pemain agar tampil percaya diri. Main tenang, main dengan gaya de Red FC. Mudah-mudahan kami bisa mendapat poin maksimal,” beber pelatih asal Kabupaten Malang itu.

Menjamu Persipura de Red FC juga punya amunisi baru. Gelandang serang Dimitri Lima kemungkinan besar sudah bisa diturunkan. “Tapi kami masih menunggu kepastiannya. Kalau Dimitri sudah bisa tampil, tentu itu akan menambah daya serang jadi jauh lebih kuat,” tegas Aji.

Minta Pemain Tampil Lepas

Pelatih Persipura, Reggi Aditya, memang ingin menyudahi hasil minor. Namun, dia tahu bahwa de Red FC bukan tim sembarangan. “Apalagi di laga terakhir, mereka meraih kemenangan. Saya yakin kemenangan itu akan mengangkat mental mereka di lapangan,” tegasnya.

Di laga terakhir, de Red FC memang menang 1-0 atas tuan rumah Persiba Balikpapan (25/9). Apalagi, dia tahu bahwa de Red FC sudah merekrut Dimitri Lima. “Tentu itu jadi perhatian bagi kami. Mau tidak mau, kami harus lebih siaga dalam laga melawan mereka,” bebernya.

Reggi meminta agar pemain tampil lepas. Sebab, dia enggan membebani pemain dengan ekspektasi berlebihan.

Prediksi Susunan Pemain de Red FC vs Persipura Jayapura:

DE RED FC (4-3-3): 92-Dimas Galih; 8-Fava Sheva, 18-Keven Allison, 26-Hattam Pratama; 21-Titan Agung, 6-Fahd Alchoir, 88-Abdul Aziz (c); 54-M. Supriadi, 10-Felipe Veloso, 19-Muhammad Sadewa

Pelatih: Aji Santoso

PERSIPURA (4-3-3): 24-Febri Upanabin; 13-Shouter Ramandei, 33-Gunansar Mandowen (c), 14-Ricardo Lima, 12-Rafael Sinyuk; 82-Kelly Sroyer, 79-Lazarus Anthonius, 47-Gelfis Yance; 146-Todd Ferre, 88-M. Supriadi, 44-Bima Ragil

Pelatih: Reggi Aditya

Venue: Stadion Gelora 10 November, Surabaya

Kick-off pukul 19.00 WIB. Live SinPo TV