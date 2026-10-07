Sumsel United Siap Hadapi Persiku Kudus dengan Finishing yang Lebih Tajam

Sumsel United bakal melawan Persiku Kudus di Pegadaian Championship. (Dok. Sumsel United)
JawaPos.com - Lima gol yang dicetak Laskar Juaro Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27 semuanya lahir dari pemain yang berbeda.
Lima pemain tersebut adalah Fajar Firdaus, Tomi Darmawan, Aidil Subhi, Kenneth Ngwoke, dan Hibiki Mochizuki.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sumsel United tidak bergantung pada satu pemain saja untuk urusan mencetak gol.
Pelatih Sumsel United M Nasuha tidak terlalu mempermasalahkan siapa pemain yang mencetak gol.
Menurut dia, hal terpenting adalah kontribusi setiap pemain dan hasil akhir yang diraih tim.
Nasuha menjelaskan, kelima pemain yang sudah mencatatkan namanya di papan skor memiliki tugas utama di lini depan.
Karena itu, dia tidak merasa heran ketika gol-gol Sumsel United sejauh ini berasal dari pemain depan.
“Sebenarnya jika melihat pemain yang sudah mencetak gol tersebut, saya tidak terlalu terkejut karena mereka kesemuanya memang berposisi sebagai pemain depan,” ujar Nasuha.
Dia menilai situasinya justru akan berbeda jika seluruh gol Sumsel United dicetak oleh pemain belakang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022