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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.37 WIB

Sumsel United Siap Hadapi Persiku Kudus dengan Finishing yang Lebih Tajam

Sumsel United bakal melawan Persiku Kudus di Pegadaian Championship. (Dok. Sumsel United) - Image

Sumsel United bakal melawan Persiku Kudus di Pegadaian Championship. (Dok. Sumsel United)

JawaPos.com - Lima gol yang dicetak Laskar Juaro Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27 semuanya lahir dari pemain yang berbeda.

Lima pemain tersebut adalah Fajar Firdaus, Tomi Darmawan, Aidil Subhi, Kenneth Ngwoke, dan Hibiki Mochizuki.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sumsel United tidak bergantung pada satu pemain saja untuk urusan mencetak gol.

Pelatih Sumsel United M Nasuha tidak terlalu mempermasalahkan siapa pemain yang mencetak gol.

Menurut dia, hal terpenting adalah kontribusi setiap pemain dan hasil akhir yang diraih tim.

Nasuha menjelaskan, kelima pemain yang sudah mencatatkan namanya di papan skor memiliki tugas utama di lini depan.

Karena itu, dia tidak merasa heran ketika gol-gol Sumsel United sejauh ini berasal dari pemain depan.

“Sebenarnya jika melihat pemain yang sudah mencetak gol tersebut, saya tidak terlalu terkejut karena mereka kesemuanya memang berposisi sebagai pemain depan,” ujar Nasuha.

Dia menilai situasinya justru akan berbeda jika seluruh gol Sumsel United dicetak oleh pemain belakang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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