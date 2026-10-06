Kemenangan Perdana Sumsel United Tak Lepas dari Peran Tomi Darmawan, Ini Harapannya!

JawaPos.com - Sumsel United akhirnya merasakan kemenangan perdana di Championship 2026/2027. Hasil positif itu diraih saat Laskar Juaro bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh, Jumat (2/10).

Salah satu pemain yang punya peran penting dalam kemenangan tersebut adalah Tomi Darmawan. Pemain sayap bernomor punggung 22 itu mencetak gol lewat sontekan terukur pada pertengahan babak pertama.

Gol tersebut menjadi titik awal kebangkitan Sumsel United yang sebelumnya kesulitan mendapatkan hasil maksimal. Dari tiga pertandingan awal, tim asal Sumatra Selatan itu baru mengoleksi satu poin dan masih berada di papan bawah klasemen.

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Bagi Tomi, tambahan tiga poin dari Banda Aceh memiliki arti lebih dari sekadar kemenangan. Hasil tersebut juga menjadi suntikan kepercayaan diri bagi seluruh pemain setelah beberapa pertandingan sebelumnya belum berbuah positif.

“Poin ini sangat penting buat kami, tidak hanya berarti tiga poin namun juga mengangkat moril seluruh tim. Sebelumnya kami tidaklah bermain buruk namun hasil positif belum berhasil didapatkan,” ujar Tomi.

Menurut pemain kelahiran 16 Maret 2001 tersebut, sepak bola terkadang membutuhkan keberuntungan setelah sebuah tim bekerja keras sepanjang pertandingan. Karena itu, ia berharap Sumsel United bisa mempertahankan momentum positif tersebut pada laga-laga selanjutnya.

Tomi menilai konsistensi menjadi kunci agar Sumsel United mampu terus memperbaiki posisi di klasemen. Para pemain juga diminta tetap fokus selama 90 menit dan meminimalisasi kesalahan sendiri.

“Saya pribadi senang karena seluruh pemain saling support, siapapun yang turun ke lapangan akan selalu didukung,” katanya.

Musim ini, Tomi masih menjadi salah satu pilihan utama di lini serang Sumsel United. Dari empat pertandingan yang telah dijalani, ia sudah tiga kali tampil sebagai starter.

Meski demikian, jebolan PPLP Muba itu tidak memasang target pribadi. Baginya, kepentingan tim tetap menjadi prioritas utama.