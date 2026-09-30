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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.22 WIB

M. Ridwan Bangkitkan Mental Persiraja Jelang Lawan Sumsel United di Banda Aceh

Pelatih Persiraja M. Ridwan. (Istimewa) - Image

Pelatih Persiraja M. Ridwan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akan menjamu Sumsel United pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Jumat (2/10) malam.

Pertandingan tersebut menjadi laga perdana M. Ridwan sebagai pelatih kepala Persiraja.

Dia datang ketika Laskar Rencong sedang berada dalam situasi yang tidak mudah setelah menelan tiga kekalahan beruntun pada tiga pertandingan awal musim.

Persiraja belum mengoleksi satu pun poin dari tiga laga tersebut.

Kondisi itu tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Ridwan yang harus segera membenahi tim dalam waktu yang cukup singkat.

Selain persoalan teknis dan taktikal, membangkitkan kembali kepercayaan diri pemain menjadi perhatian utama pelatih anyar tersebut.

Ridwan menyadari bahwa rentetan kekalahan bisa memberikan tekanan tersendiri kepada pemain.

Namun, pengalaman yang pernah dimilikinya sebagai pemain maupun pelatih membuat Ridwan cukup memahami situasi tersebut.

Dia mengaku pernah berada dalam kondisi serupa sehingga mengetahui pendekatan yang harus dilakukan kepada para pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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