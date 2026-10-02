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Antara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Persiraja Optimistis Rebut Kemenangan Perdana atas Sumsel United

 
M. Ridwan, pelatih baru Persiraja. (Dok. I.League)
Pelatih baru Persiraja M. Ridwan. (Dok. I.League)

JawaPos.com -  Persiraja Banda Aceh optimistis meraih kemenangan perdana atas Sumsel United dalam pertandingan pekan ke empat Pegadaian Championship 2026/2027, pukul 20.30 WIB, di Stadion H Dimurthala Banda Aceh.

Persiraja belum meraih poin dari tiga pertandingan yang telah dilakoni selama musim ini.

Masing-masing kalah 0-1 dari Semen Padang, kalah 1-2 dari PSPS Pekanbaru, dan terakhir kalah 1-2 dari Persikad Depok.

Pelatih Persiraja Banda Aceh Muhammad Ridwan mengatakan, sudah melakukan evaluasi dari tiga kekalahan beruntun tersebut untuk mempersiapkan strategi terbaik pada laga berikutnya, terutama dari sisi penguasaan bola.

Menurut dia, pemain menunjukkan progres yang baik selama latihan, bukan hanya dari sisi penguasaan bola tetapi juga dari pergerakan dan cara membuka ruang.

"Salah satu poin yang kita perbaiki dan intens kita lakukan di latihan adalah bagaimana memperbaiki penguasaan bola dari para pemain," ujar Muhammad Ridwan.

Dia menambahkan, meski Persiraja tiga kali menelan kekalahan secara berturut-turut, kondisi tersebut tidak membuat mental pemain drop.

Bahkan lebih semangat untuk memenangkan pertandingan nanti.

Meski demikian, dirinya juga mengakui bahwa Sumsel United merupakan tim bagus dan perlu diantisipasi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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