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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 14.43 WIB

Bhayangkara FC Siap Hadapi Arema, Matias Ocampo Targetkan Gol Pertama

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa) - Image

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara FC mematangkan persiapan jelang menghadapi Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Salah satu pemain yang mendapat sorotan adalah striker asing mereka, Matias Ocampo.

Penyerang asal Uruguay tersebut masih menunggu gol pertamanya di pertandingan resmi musim ini.

Meski demikian, Ocampo tidak kehilangan kepercayaan diri dan tetap yakin situasi tersebut segera berubah.

Bhayangkara FC saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Malang untuk mempersiapkan pertandingan melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Matias Ocampo punya alasan untuk tetap optimistis. 

Dalam salah satu sesi latihan internal beberapa hari lalu, striker berusia tersebut mampu mencetak empat gol.

Catatan itu menjadi modal penting bagi Ocampo untuk terus bekerja keras sebelum kembali tampil dalam pertandingan resmi.

Namun, di balik performanya saat latihan, Ocampo mengaku masih penasaran karena belum berhasil mencetak gol ketika membela Bhayangkara FC di kompetisi resmi.

“Beberapa hari lalu saat saya mencetak gol di latihan, saya marah pada diri sendiri karena di pertandingan resmi bola tidak mau masuk. Tapi saya yakin begitu satu gol masuk, semuanya akan ikut masuk,” kata Ocampo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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