Arema FC Benahi Penguasaan Bola dan Kekompakan Jelang Hadapi Bhayangkara di Super League

JawaPos.com - Arema FC memanfaatkan jeda kompetisi Super League 2026/2027 untuk melakukan pembenahan.
Salah satu perhatian utama tim Singo Edan adalah meningkatkan kekompakan sekaligus memperbaiki penguasaan bola dalam permainan.
Asisten Pelatih Arema FC, Andre Caldas, mengatakan sesi latihan terbaru diarahkan untuk membuat para pemain lebih memahami sistem yang akan diterapkan. Tim pelatih juga berusaha meningkatkan koordinasi ketika bertahan maupun menyerang.
Dalam latihan tersebut, Arema FC menggunakan sekitar 70 persen area lapangan. Menurut Andre, metode itu dipilih agar pemain terbiasa menjalankan sistem permainan secara bersama-sama.
"Kami fokus memantapkan kekompakan tim serta menerapkan sistem permainan yang akan kami gunakan, baik saat bertahan maupun menyerang. Kami juga sangat menekankan aspek penguasaan bola," ujar Andre Caldas.
Penguasaan bola menjadi salah satu evaluasi Arema FC setelah menjalani pertandingan sebelumnya. Aspek tersebut juga telah dibicarakan dengan pelatih kepala Marcos Santos yang saat ini masih berada di Brasil.
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Andre menyebut tim ingin para pemain tidak hanya mampu merebut bola, tetapi juga bisa mempertahankannya lebih lama. Dengan begitu, Arema FC diharapkan dapat mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih baik.
"Jadi, itulah fokus latihan kami yakni meningkatkan kekompakan, pertahanan, dan penguasaan bola saat kami memegang bola," katanya.
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