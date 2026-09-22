Viral di Media Sosial! Dirtek Java United Diduga Lakukan Aksi Rasialis Terhadap Shin Tae-yong

JawaPos.com - Direktur Teknik (Dirtek) Java United, Achmad Resal Octavian, mendadak viral di media sosial. Ia melakukan aksi rasialis kepada pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong.

Kejadian tersebut terjadi pada laga Persija Jakarta vs Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9) lalu. Pertandingan tersebut berhasil dimenangkan Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - dengan skor tipis 1-0.

Pertandingan sempat memanas di menit-menit akhir, kedua tim terlibat cek-cok di pinggir lapangan. Nah, disinilah Resal melakukan aksi tidak terpuji terhadap Shin Tae-yong.

Dalam rekaman video yang viral di media sosial, Resal tampak kesal kepada Shin Tae-yong. Ia pun lantas berucap lantang ke arah sisi ofisial tim Persija Jakarta.

“Kamu di sini itu pendatang!,” ucap Resal sambil mendekati bangku cadangan Persija Jakarta sebelum dilerai pihak keamanan.

Setelah itu, suasana panas pun mereda. Salah satu staf ofisial Java United mendatangi Resal dan mengarahkannya untuk kembali ke bangku cadangan.

Hingga kini, belum diketahui pasti apa yang menyulut Resal sampai berucap seperti itu kepada Shin Tae-yong. Kubu Java United maupun Persija Jakarta juga belum memberikan keterangan mengenai apa yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut.

Yang jelas, insiden tersebut sangat disayangkan oleh banyak pihak hingga menuai perbincangan panas di media sosial. Insiden ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghormati dalam sepak bola.