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Rabu, 7 Oktober 2026 | 13.17 WIB

Madura United Siap Hadapi Persik Kediri, Catatan Positif Jadi Modal Utama

Madura United bakal melawan Persik Kediri pada lanjutan super league. (Istimewa) - Image

Madura United bakal melawan Persik Kediri pada lanjutan super league. (Istimewa)

JawaPos.com - Madura United FC membawa modal positif jelang menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab memiliki catatan apik dalam tiga pertemuan terakhir melawan Macan Putih.

Madura United akan bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, untuk menghadapi Persik pada Jumat (9/10).

Rekor pertemuan terbaru menjadi salah satu bekal kepercayaan diri bagi tim tamu.

Dalam tiga pertemuan terakhir, Madura United selalu berhasil mengalahkan Persik Kediri.

Pertemuan terbaru terjadi pada 11 April 2026 dalam pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura United sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Hasil serupa juga diraih Madura United ketika bertandang ke Stadion Brawijaya pada putaran pertama musim lalu.

Duel yang berlangsung pada 16 Agustus 2025 tersebut kembali dimenangi Laskar Sape Kerrab dengan skor 2-1.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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