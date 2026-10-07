Madura United Siap Hadapi Persik Kediri, Catatan Positif Jadi Modal Utama

JawaPos.com - Madura United FC membawa modal positif jelang menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab memiliki catatan apik dalam tiga pertemuan terakhir melawan Macan Putih.

Madura United akan bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, untuk menghadapi Persik pada Jumat (9/10).

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Rekor pertemuan terbaru menjadi salah satu bekal kepercayaan diri bagi tim tamu.

Dalam tiga pertemuan terakhir, Madura United selalu berhasil mengalahkan Persik Kediri.

Pertemuan terbaru terjadi pada 11 April 2026 dalam pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura United sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Hasil serupa juga diraih Madura United ketika bertandang ke Stadion Brawijaya pada putaran pertama musim lalu.