Derbi Jawa Timur Makin Panas! Madura United Punya Modal Kemenangan Lawan Persik

JawaPos.com - Madura United membawa modal kuat saat menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Kali ini Laskar Sape Kerrab datang dengan catatan tiga kemenangan beruntun atas Persik Kediri dalam tiga pertemuan terakhir.

Madura United sukses mengalahkan Persik Kediri dalam tiga pertemuan terakhir, baik saat bermain di kandang maupun tandang.

Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi skuad asuhan Madura United untuk kembali mencuri hasil positif di Stadion Brawijaya.

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung pada 11 April 2026 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Madura United menang 2-1 atas Persik Kediri pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Hasil serupa juga terjadi ketika Madura United bertandang ke Stadion Brawijaya pada putaran pertama Super League 2025/2026.

Pada 16 Agustus 2025, Luis Marselo Morais dos Reis dan kolega berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas Persik Kediri.