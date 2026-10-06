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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.19 WIB

Persik Kediri Ingin Pulihkan Keangkeran Stadion Brawijaya saat Menjamu Madura United

Persik Kediri saat menjamu Dewa United di Stadion Brawijaya, dan mereka bertekad memetik hasil positif saat menghadapi Madura United di tempat sama. (I.League)

JawaPos.com - Persik Kediri membawa misi penting saat menjamu Madura United pada pekan keempat Super League 2026/2027.

Duel bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (9/10).

Laga ini bukan sekadar kesempatan bagi Macan Putih untuk meraih tiga poin dan memperbaiki posisi di klasemen.

Persik juga ingin mengembalikan Stadion Brawijaya sebagai kandang yang sulit ditaklukkan tim tamu.

Saat ini Persik masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara. Bayu Otto dan kawan-kawan baru mengoleksi hasil yang cukup beragam dalam tiga pertandingan awal musim.

Kekeramatan Brawijaya bahkan sempat ternoda pada laga perdana ketika Persik harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 0-1.

Setelah kekalahan tersebut, Persik mampu menunjukkan respons positif ketika bermain di luar kandang.

Mereka mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 2-0 sebelum bermain imbang 1-1 melawan Arema FC.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, berharap tren positif tersebut bisa dilanjutkan ketika timnya kembali bermain di hadapan Persikmania.

Menurutnya, dukungan dari tribun sangat penting untuk membangun kembali atmosfer kuat di Stadion Brawijaya.

“Kami ingin menjadikan Brawijaya seperti benteng kokoh. Kandang kita harus jadi tempat keramat yang sulit untuk ditaklukkan tim tamu,” kata Marcos Reina.

Editor: Edi Yulianto
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