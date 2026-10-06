Persik Kediri Ingin Pulihkan Keangkeran Stadion Brawijaya saat Menjamu Madura United

JawaPos.com - Persik Kediri membawa misi penting saat menjamu Madura United pada pekan keempat Super League 2026/2027.
Duel bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (9/10).
Laga ini bukan sekadar kesempatan bagi Macan Putih untuk meraih tiga poin dan memperbaiki posisi di klasemen.
Persik juga ingin mengembalikan Stadion Brawijaya sebagai kandang yang sulit ditaklukkan tim tamu.
Saat ini Persik masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara. Bayu Otto dan kawan-kawan baru mengoleksi hasil yang cukup beragam dalam tiga pertandingan awal musim.
Kekeramatan Brawijaya bahkan sempat ternoda pada laga perdana ketika Persik harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 0-1.
Setelah kekalahan tersebut, Persik mampu menunjukkan respons positif ketika bermain di luar kandang.
Mereka mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 2-0 sebelum bermain imbang 1-1 melawan Arema FC.
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, berharap tren positif tersebut bisa dilanjutkan ketika timnya kembali bermain di hadapan Persikmania.
Menurutnya, dukungan dari tribun sangat penting untuk membangun kembali atmosfer kuat di Stadion Brawijaya.
“Kami ingin menjadikan Brawijaya seperti benteng kokoh. Kandang kita harus jadi tempat keramat yang sulit untuk ditaklukkan tim tamu,” kata Marcos Reina.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022