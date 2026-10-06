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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.22 WIB

Jose Gomes Ingatkan Madura United Tak Boleh Lengah Jelang Derbi Jatim Lawan Persik Kediri

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Pelatih Madura United, Jose Gomes, bersiap hadapi Persik Kediri di Derbi Jawa Timur, (I.League)

JawaPos.com - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menjelang pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027 melawan Persik Kediri.

Duel yang menjadi bagian dari Derbi Jawa Timur itu akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Laskar Sape Kerrab datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Mereka berhasil menyapu bersih tiga pertandingan awal musim dengan kemenangan dan kini menjadi salah satu tim yang belum kehilangan poin.

Persijap Jepara menjadi korban pertama Madura United setelah mereka menang 2-0. Tren positif berlanjut ketika tim besutan Jose Gomes mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1.

Pada pertandingan terakhir, Madura United kembali menunjukkan mentalitas kuat. Mereka sempat tertinggal dari PSIM Yogyakarta, tetapi mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan 2-1.

Catatan tersebut membuat Madura United memiliki kepercayaan diri tinggi. Namun, Jose Gomes tidak ingin para pemain terlena dengan hasil sempurna yang sudah diraih.

Pelatih asal Portugal itu menyadari pertandingan melawan Persik bakal menghadirkan tantangan berbeda. Selain bermain di kandang lawan, atmosfer Derby Jawa Timur juga diyakini membuat pertandingan berjalan lebih ketat.

"Kami tahu pertandingan melawan Persik tidak akan mudah. Mereka adalah tim yang bagus dan kami akan bermain di kandang mereka. Karena itu, kami harus mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan tetap fokus sejak awal," kata Jose Gomes, Senin (5/10).

Editor: Edi Yulianto
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