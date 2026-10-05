Persija Sapu Bersih 3 Laga, Shin Tae-yong Tetap Waspadai Satu Noda di Lini Pertahanan

Shin Tae-yong masih mewaspadai kekurangan Macan Kemayoran jelang menghadapi PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2026/2027. (Persija) JawaPos.com - Persija Jakarta mencatat start sempurna di Super League 2026/2027 dengan meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Meski demikian, catatan pertahanan Macan Kemayoran masih menjadi perhatian pelatih Shin Tae-yong.

Dari tiga kemenangan tersebut, Persija berhasil membukukan dua clean sheet. Sementara satu pertandingan lainnya berakhir dengan gawang Persija kebobolan ketika menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua.

Gol yang bersarang ke gawang Persija dalam laga tersebut menjadi bahan evaluasi Shin Tae-yong. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, lini belakang Persija sempat kehilangan konsentrasi sehingga Persib mampu menemukan ruang untuk dimanfaatkan.

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Meski begitu, Shin Tae-yong tidak menganggap kebobolan sebagai sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Dalam sepak bola, menurutnya, mencetak gol dan kebobolan merupakan bagian yang tidak bisa sepenuhnya dihindari.

Namun, Shin tetap meminta anak asuhnya berusaha mengurangi jumlah gol yang masuk ke gawang. Konsistensi pertahanan dinilai penting agar Persija bisa kembali menjaga gawang tetap bersih seperti ketika menghadapi Borneo FC dan Jawa United FC.

"Saya telah berbicara dengan banyak pemain terkait hal tersebut. Tentu selama pertandingan kebobolan itu bisa saja terjadi, tetapi sedapat mungkin kami tidak boleh kebobolan seperti itu. Saya langsung membicarakannya dengan para pemain kala itu," ujar Shin Tae-yong.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari persiapan Persija menghadapi pertandingan berikutnya. Shin Tae-yong berharap performa timnya semakin solid, terutama dari sisi pertahanan.