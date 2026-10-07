Persib Jalani Latihan di Bangkok, Persiapan Hadapi Port FC di ACC Shopee Cup 2026/27

Pemain Persib Bandung bersiap menghadapi Port FC di ACC Shopee Cup. (I.League)
JawaPos.com - Persib Bandung langsung menjalani latihan ringan setibanya di Bangkok, Thailand, Selasa (6/10), setelah skuad Maung Bandung menempuh perjalanan dari Bandung menuju Thailand.
Setelah tiba di hotel tempat tim menginap, para pemain tidak langsung mendapatkan program latihan dengan intensitas tinggi.
Pelatih fisik Persib Karlo Reinholz memberikan latihan ringan yang berfokus pada peregangan dan mobilisasi otot.
Program pertama dilakukan dengan mengajak para pemain berjalan kaki di sekitar area hotel selama kurang lebih 15 menit.
Setelah itu, para pemain melanjutkan sesi peregangan di salah satu ruangan hotel.
Latihan tersebut menjadi bagian dari upaya tim pelatih untuk mengembalikan kondisi fisik pemain setelah duduk dalam perjalanan selama beberapa jam.
Persib berangkat dari Bandung pada pukul 06.00 WIB dan baru tiba di Thailand sekitar pukul 14.30 waktu setempat.
Reinholz menjelaskan, berjalan kaki menjadi salah satu cara untuk membantu mengaktifkan kembali otot pemain yang mengalami tekanan selama perjalanan.
Program sederhana tersebut juga menjadi bagian dari persiapan fisik sebelum Persib menjalani agenda latihan berikutnya.
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