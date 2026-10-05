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Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.07 WIB

Persib Waspadai Perombakan Port FC, Teja Bidik Poin di Bangkok

Persib Bandung menjalani persiapan hampir 10 hari jelang menghadapi Port FC di Bangkok. Teja Paku Alam menyebut perubahan pemain asing lawan membuat Persib harus kembali menganalisis kekuatan tuan rumah. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung menjalani persiapan hampir 10 hari jelang menghadapi Port FC di Bangkok. Teja Paku Alam menyebut perubahan pemain asing lawan membuat Persib harus kembali menganalisis kekuatan tuan rumah. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung mewaspadai perubahan besar dalam skuad Port FC jelang laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026. Teja Paku Alam memastikan Pangeran Biru siap bertanding sekaligus membidik poin dari markas klub Thailand tersebut.

Persib akan menghadapi Port FC di Bangkok, Kamis (8/10/2026). Menjelang laga tersebut, tim pelatih telah menjalani persiapan intensif selama hampir 10 hari.

Dalam beberapa hari terakhir, program latihan lebih banyak difokuskan pada peningkatan kondisi fisik pemain. Setelah itu, tim pelatih mulai mengalihkan perhatian ke pematangan strategi dan taktik untuk menghadapi Port FC.

"Untuk persiapan kami mungkin sudah menjalani hampir 10 hari. Persiapan berjalan dengan bagus, berjalan baik dengan pelatih. Beberapa hari ini lebih banyak di fisik, mungkin besok baru mulai lagi di taktik," ujar Teja dilansir Persib.

Kiper bernomor punggung 14 itu memastikan seluruh pemain siap memberikan kemampuan terbaik. Siapa pun yang mendapat kepercayaan tampil juga akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota tim.

Persib sebenarnya sudah memiliki pengalaman menghadapi Port FC. Namun, Teja menilai pertandingan kali ini menghadirkan tantangan berbeda karena klub Thailand tersebut melakukan perubahan cukup besar dalam komposisi skuad.

Perubahan paling banyak terjadi pada sektor pemain asing. Karena itu, Persib tidak bisa hanya mengandalkan catatan pertemuan sebelumnya untuk membaca kekuatan Port FC.

Tim pelatih Persib telah mengantisipasi perubahan tersebut dengan menganalisis permainan terbaru lawan melalui rekaman pertandingan.

"Kami tahu lawan mungkin mengganti hampir seluruh pemain asingnya. Dan, pelatih sudah menganalisa itu bersama kami dengan menonton beberapa video," kata Teja.

Persib datang ke Bangkok dengan modal positif setelah meraih hasil cukup baik di kompetisi domestik dan AFC Champions League Two (ACL 2).

Editor: Hendra
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Sumber: PERSIB
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