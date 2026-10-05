Persib Bandung Hadapi Jadwal Padat selama Oktober, Luka Menalo Tekankan Kedalaman Skuad

Persib Bandung akan menjalani jadwal padat selama Oktober. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Memasuki Oktober 2026, Persib Bandung mulai menghadapi jadwal pertandingan yang semakin padat.
Tim asuhan Igor Tolic harus membagi fokus di tiga kompetisi sekaligus, yakni ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27, BRI Super League 2026/27, dan AFC Champions League 2 (ACL Two).
Padatnya agenda membuat seluruh pemain Persib dituntut berada dalam kondisi terbaik.
Dengan 27 pemain yang terdaftar di skuad utama, rotasi menjadi bagian penting untuk menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan performa tim sepanjang musim.
Penyerang sayap Persib Luka Menalo menilai, situasi tersebut justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas kedalaman skuad Maung Bandung.
Menurut pemain asal Bosnia dan Herzegovina itu, Persib membutuhkan kontribusi dari seluruh pemain karena jumlah pertandingan yang harus dijalani akan terus bertambah.
Tidak hanya Oktober, agenda padat juga diperkirakan berlanjut hingga November dan Desember.
“Kami membutuhkan semua pemain dan ada banyak laga, banyak menit bermain untuk semua pemain," papar Luka Menalo.
"Saya pikir hal yang sama juga terjadi pada November dan Desember, juga akan ada banyak pertandingan. Ini gila, tetapi itulah profesi kami, itulah yang kami lakukan,” ujar Menalo.
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Jawa Pos
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