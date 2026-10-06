Persib Tantang Port FC, Adam Alis Beberkan Ambisi Maung Bandung di Shopee Cup 2026/2027 

JawaPos.com - Persib Bandung siap memulai petualangan di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27. Maung Bandung langsung menghadapi tantangan berat dengan bertandang ke markas wakil Thailand, Port FC, Kamis (8/10/2026).

Gelandang Persib Bandung, Adam Alis Setyano, menegaskan timnya datang dengan target meraih tiga poin. Hasil positif yang sebelumnya diraih Persib Bandung di kompetisi domestik dan AFC Champions League Two (ACL Two) menjadi modal penting sebelum tampil di Shopee Cup.

Adam berharap tren tersebut bisa terus berlanjut saat Persib Bandung menghadapi Port FC. Menurutnya, kemenangan pada pertandingan pertama akan memberikan kepercayaan diri lebih bagi tim untuk menjalani laga-laga berikutnya.

"Ini pengalaman pertama kami di sini. Lawan-lawan di grup cukup kuat, ada Port dan JDT. Ini luar biasa buat kami karena berhadapan dengan tim-tim bagus. Yang pertama lawan Port, kami harus mendapatkan tiga poin agar ke depannya bisa lebih enjoy menghadapi tim-tim berikutnya," kata Adam.

Persib Bandung tergabung di grup yang cukup kompetitif pada Shopee Cup 2026/27. Selain Port FC, Maung Bandung juga akan berhadapan dengan sejumlah klub kuat Asia Tenggara, termasuk Johor Darul Ta'zim (JDT) dan Lion City Sailors.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Port FC memiliki arti penting. Tiga poin di laga pembuka bisa menjadi bekal berharga bagi Persib Bandung sebelum menghadapi lawan-lawan berikutnya.

Adam juga menilai Shopee Cup menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk mengukur kemampuan menghadapi klub-klub terbaik di kawasan Asia Tenggara. Pemain bernomor punggung 10 itu berharap Maung Bandung mampu tampil kompetitif dan berbicara banyak dalam turnamen tersebut.

Di sisi lain, Adam menyadari Port FC bukan lawan yang mudah. Ia menilai kekuatan tim asal Thailand tersebut kini meningkat dibandingkan pertemuan sebelumnya.