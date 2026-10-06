Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026, Rizky Ridho: Alhamdulillah Ya Allah, Bukan Mimpi Lagi!

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan rasa syukur setelah ikut mengantarkan tim Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup setelah mengalahkan Thailand pada laga final dengan skor 4-2 melalui babak adu penalti. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 sampai babak perpanjangan waktu.

"Alhamdulillah Ya Allah, bukan mimpi lagi," kata pemilik 58 caps untuk Indonesia itu, dikutip dari akun resmi Instagram-nya, Selasa.

Rasa syukur Ridho tidak berhenti karena gelar juara itu merupakan gelar pertama untuk tim senior Indonesia dalam 35 tahun. Indonesia terakhir kali menjadi juara adalah saat mendapatkan medali emas pada SEA Games 1991 di Manila, Filipina.

Bagi Ridho, itu merupakan final keduanya bersama tim senior. Final pertamanya yaitu pada Piala AFF 2020, yang juga melawan Thailand. Ketika itu, pasukan Merah Putih menelan kekalahan dengan agregat 2-6.

Sementara, kapten Timnas Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup Kevin Diks menyampaikan rasa bangga setelah membawa skuad Garuda mencetak sejarah.

Diks menyebut keberhasilan tersebut merupakan momen yang sangat berarti bagi seluruh anggota tim karena mereka berhasil mempersembahkan trofi untuk Indonesia.

"Mencetak sejarah dan memenangkan trofi itu untuk Indonesia adalah pencapaian yang sangat membanggakan. Bangga terhadap tim, bangga mewakili negara, dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami serta mendukung kami sepanjang prosesnya," kata pemain Borussia Moenchengladbach itu.