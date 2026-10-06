Tidak Ikut Bela Timnas Indonesia Karena Cedera, Jay Idzes Bangga Lihat Kawan-kawannya Raih Juara

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai menang adu pinalti lawan Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Jay Idzes mengaku bangga melihat perjuangan tim Garuda yang meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.
Jay yang harus absen sepanjang turnamen karena cedera tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Melalui unggahan akun Instagramnya, dikutip Selasa, bek Sassuolo tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf yang telah berjuang memenangkan FIFA ASEAN Cup melawan Thailand pada laga final.
"Terima kasih kepada seluruh pemain dan staf yang telah memberikan kenangan serta kebahagiaan yang akan membekas seumur hidup bagi kita semua. Kalian pantang menyerah," kata Idzes.
Menurut Idzes, perjuangan para pemain untuk melewati berbagai hambatan sepanjang turnamen menunjukkan semangat dan makna sejati dari Indonesia.
Dalam turnamen itu, Indonesia mengawali perjuangan dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Hambatan kemudian dijalani Garuda ketika ditahan imbang 0-0 oleh Malaysia lalu melaju ke final setelah mengalahkan Bangladesh secara dramatis 9-2.
Pada final, pertandingan tetap tidak mudah bagi pasukan Merah Putih. Indonesia sempat memimpin 1-0 melalui gol Dean James pada menit ke-84 setelah Thailand bermain dengan 10 pemain. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Iklas Sanron.
Saat babak tambahan waktu, Thailand justru memimpin melalui gol Peeradol Chamratsamee pada menit ke-111. Indonesia kemudian menghidupkan asa juara setelah Elkan Baggott membuat skor kembali berubah menjadi 2-2 untuk dilanjutkan ke babak adu penalti.
Pada babak penalti, penendang ketiga Thailand Sarach Yooyen gagal melakukan tugasnya. Kemenangan Indonesia lalu ditentukan oleh kiper Emil Audero yang menepis penendang keempat Nattapong Sayriya. Indonesia pun menang dengan skor 4-2.
"Di tengah segala hambatan dan masa-masa sulit, kalian menunjukkan bahwa kita mampu meraih apa pun saat berjuang bersama," kata Idzes.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022