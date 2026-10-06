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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.58 WIB

Salah Satunya Emil Audero! Berikut Reaksi Bahagia 3 Kiper Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup

Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, Maarten Paes, dan Emil Audero. (Dok. Emil Audero)&nbsp; - Image

Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, Maarten Paes, dan Emil Audero. (Dok. Emil Audero)&nbsp;

JawaPos.com-Skuad Timnas Indonesia merayakan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Termasuk diantaranya para kiper yaitu Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata. 

Lalu, seperti apa perayaan mereka di sosial media setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026?

Baca terus artikel ini.

1. Emil Audero

Dalam merayakan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026, Emil Audero menuliskan ucapan terima kasih kepada suporter. Ia juga tidak lupa berterima kasih untuk staf kepelatihan Timnas Indonesia dan semua orang yang sudah bekerja di balik layar. 

"Apa yang kita lakukan dalam hidup akan bergema di keabadian. SEJARAH dibuat! Terima kasih kepada semua penggemar yang telah mendukung kami sepanjang turnamen ini, kepada orang-orang yang telah bekerja di balik layar untuk membantu kami agar semuanya berjalan lebih mudah. ​​Ini adalah hari bersejarah, JUARA!," tulis Emil Audero di Instagram, Selasa (6/10). 

Pada laga final, John Herdman memilih Emil Audero menjadi kiper utama. Saat waktu normal dan babak perpanjangan waktu, ia harus rela kebobolan dua gol dari Thailand yang dicetak Iklas Sanron dan Peeradol Chamrasamee. 

Di babak adu penalti, Emil menunjukkan kelasnya sebagai kiper berpengalaman yang bermain di tim-tim Eropa. Kiper 29 tahun itu sukses menepis tendangan Nattapong Sayriya dan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

2. Maarten Paes

Pesan singkat dituliskan Maarten Paes setelah Timnas Indonesia mengakhiri puasa gelarnya selama 35 tahun. "ASEAN Cup Winners," tulisnya di Instagram dengan foto saat dirinya dan rekan setim mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Di dua laga babak penyisihan grup FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura dan Malaysia, Maarten Paes menjadi kiper utama Timnas Indonesia. Performanya sangat apik dengan melakukan dua clean sheet dan mengoleksi delapan penyelamatan menurut catatan statistik Lapang Bola. 

Editor: Banu Adikara
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