Pelatih John Herdman Perkuat Skuad Timnas Indonesia Hadapi Piala Asia 2027

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman siap memperkuat skuadnya dengan memanggil beberapa pemain untuk persiapan menghadapi Piala Asia 2027.

"Saya pikir kami akan menyambut beberapa pemain baru dalam enam bulan ke depan," kata John Herdman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Dia menjelaskan, para pemain yang akan disambut termasuk pemain yang belum pernah bekerja sama dengannya dan pemain yang akan kembali setelah cedera.

Pelatih asal Inggris itu menyebutkan salah satu penggawa yang dinantikan yaitu Jay Idzes yang akan kembali bergabung setelah sempat absen di ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Kehadiran Idzes akan menambah ketangguhan lini belakang Garuda.

"Itu akan menjadi momen yang menarik," kata John Herdman.

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Selain itu, Herdman juga menyebutkan sejumlah pemain seperti Mees Hilgers, Miliano Jonathans, Marselino Ferdinan, yang akan terus dipantau dan diharapkan bisa menjadi bagian dari tim untuk turnamen mendatang.

Dia mengatakan, sebelum menghadapi Piala Asia, timnya akan memiliki dua pertandingan besar pada November.