Catatkan Sejarah! Simak Profil 4 Penendang Penalti Timnas Indonesia di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Adu penalti menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia setelah mengalahkan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026.
Laga yang berakhir dengan skor 4-2 (adu penalti) tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Senin (5/10).
Empat penendang penalti Timnas Indonesia menjalankan tugas dengan baik.
Nah, berikut ini merupakan profil mereka yang membuat skuad Garuda menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Kapten Timnas Indonesia ini menjadi penendang penalti pertama.
Kevin Diks berhasil menendang penalti ke arah kiri gawang.
Kevin Diks Bakarbessy memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku.
Melansir Transfermarkt, pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu menjadi warga negara Indonesia pada 8 November 2024 dan debut melawan Jepang di November 2024.
Bek 30 tahun tersebut sekarang membela Borussia Monchengladbach.
Diks bermain di klub Liga Jerman itu sejak musim 2025/2026 dan sudah bermain 38 laga dalam dua musim.
Penendang kedua Timnas Indonesia dilakukan Dean James.
Pemain yang masuk pada babak kedua di laga final itu, menendang ke arah kanan gawang Thailand.
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