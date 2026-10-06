Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman Berburu Alphonso Davies Versi Indonesia 

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap dapat menemukan talenta-talenta terbaik Tanah Air seperti pemain bintang Kanada, Alphonso Davies.

Hal itu ia sampaikan setelah berhasil membawa skuad Garuda juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia merebut gelar juara setelah susah payah menumbangkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10).

Skuad Garuda menang dramatis lewat babak adu penalti dengan skor akhir 4-2, setelah kedua tim bermain imbang 2-2.

Herdman menjelaskan bahwa skuad yang ada saat ini merupakan fondasi utama Timnas Indonesia masa depan.

Begitu juga dengan para pemain yang saat ini sedang dalam pemulihan cedera seperti Jay Idzes, Marselino Ferdinan, Miliano Jonathans, dan Mees Hilgers.

Kendati demikian, Herdman menegaskan tetap membuka pintu kepada pemain lain untuk bergabung dan memperkuat Timnas Indonesia.

Juru taktik asal Inggris itu juga akan terus memantau talenta-talenta lokal yang bermain di kompetisi lokal.