Juara FIFA ASEAN Cup, Shayne Pattynama: Ini baru permulaan

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama menyebut keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai permulaan dari perjalanan baru tim Garuda menuju panggung yang lebih tinggi.

Shayne turut menjadi bagian dari skuad Indonesia yang berhasil mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup.

Tendangan penaltinya mengantarkan Garuda mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10).

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"Ini luar biasa. Menurut saya, ini persiapan yang bagus. Kami menunjukkan bahwa kami adalah tim yang memiliki mental juara. Jadi, ya, ini adalah awal. Ini baru permulaan," kata Shayne di mixed zone SUGBK.

Pada laga final ini, Shayne masuk pada menit 101 menggantikan Justin Hubner.

Dia kemudian menjadi eksekutor keempat Indonesia, dengan tendangannya sukses menaklukkan kiper Thailand Saranon Anuin.

Pemain yang kini membela Persija Jakarta itu kemudian mengungkapkan cara untuk tetap tenang saat dipercaya menjadi salah satu eksekutor penalti.

"Cukup bernapas. Bernapas itu sangat penting. Saya mencoba menarik napas melalui hidung dan berusaha tetap tenang," papar Shayne Pattynama.