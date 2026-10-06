Dapat Ancaman dari Fans Malaysia dan Vietnam, Hubner: Indonesia Kini Rajanya!

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengakui keluarga kecilnya mendapat banyak teror hingga ancaman pembunuhan dari fans Malaysia dan Vietnam melalui media sosial.

Namun, dia senang karena berhasil membungkam kritik dari suporter kedua negara tersebut setelah skuad Garuda keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Justin Hubner menjadi sosok antagonis bagi para suporter Malaysia dan Vietnam.

Pemain Fortuna Sittard tersebut dianggap banyak omong.

Hal tersebut membuat sang pemain kerap mendapat kritikan dari suporter kedua negara tersebut selama gelaran FIFA ASEAN Cup 2026.

Namun, kritikan yang dilontarkan kedua suporter negara tersebut diketahui justru meluas hingga menyenggol keluarga kecilnya.

Hubner bahkan mengungkapkan terdapat banyak ancaman pembunuhan yang mengarah kepada keluarganya.

“Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, setelah semua negara di sini (Asia Tenggara) melihat, masyarakat Malaysia, masyarakat Vietnam, mereka berbicara terlalu banyak di media sosial, mereka memberikan banyak ancaman pembunuhan kepada keluarga saya,” ujar Hubner usai laga, dikutip Selasa (6/10).