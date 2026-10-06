John Herdman Berharap Temukan Alphonso Davies Versi Indonesia

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap bisa menemukan pemain muda Indonesia yang berkembang hingga mampu tampil di level Liga Champions seperti Alphonso Davies dari Timnas Kanada yang pernah dilatihnya.
"Saya sangat berharap kami bisa menemukan Alphonso Davies-nya Indonesia, pemain berikutnya dari negara ini yang bisa bermain di Liga Champions," kata John Herdman pada konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.
Herdman telah membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand 4-2 melalui drama adu penalti pada partai final di SUGBK.
Setelah ajang itu, skuad Garuda akan menatap kompetisi selanjutnya yaitu Piala Asia 2027. Herdman menjelaskan bahwa anak-anak asuhannya saat ini sudah beradaptasi dengan kondisi tim.
"Mereka semakin kuat sebagai sebuah kesatuan, terutama secara mental," katanya.
Pelatih asal Inggris itu menekankan pentingnya semangat tim dan persaudaraan yang telah bangun hingga meraih trofi FIFA ASEAN Cup. Menurutnya, taktik memang aspek penting, tetapi dalam pertandingan final, taktik bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.
Aspek utama dibangun dalam timnas, kata dia, adalah tentang semangat, kemauan, dan tujuan yang lebih dalam serta ikatan emosional antarpemain.
"Itulah yang sedang kami bangun di sini," katanya.
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