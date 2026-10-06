Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 19.29 WIB

John Herdman Berharap Temukan Alphonso Davies Versi Indonesia

John Herdman dan Kevin Diks saat sesi jumpa pers jelang Timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. (Andika Rachmansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap bisa menemukan pemain muda Indonesia yang berkembang hingga mampu tampil di level Liga Champions seperti Alphonso Davies dari Timnas Kanada yang pernah dilatihnya.

"Saya sangat berharap kami bisa menemukan Alphonso Davies-nya Indonesia, pemain berikutnya dari negara ini yang bisa bermain di Liga Champions," kata John Herdman pada konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.

Herdman telah membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand 4-2 melalui drama adu penalti pada partai final di SUGBK.

Setelah ajang itu, skuad Garuda akan menatap kompetisi selanjutnya yaitu Piala Asia 2027. Herdman menjelaskan bahwa anak-anak asuhannya saat ini sudah beradaptasi dengan kondisi tim.

"Mereka semakin kuat sebagai sebuah kesatuan, terutama secara mental," katanya.

Pelatih asal Inggris itu menekankan pentingnya semangat tim dan persaudaraan yang telah bangun hingga meraih trofi FIFA ASEAN Cup. Menurutnya, taktik memang aspek penting, tetapi dalam pertandingan final, taktik bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

Aspek utama dibangun dalam timnas, kata dia, adalah tentang semangat, kemauan, dan tujuan yang lebih dalam serta ikatan emosional antarpemain.

"Itulah yang sedang kami bangun di sini," katanya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jamal Musiala Dua Kali Kolaps, Alphonso Davies Ungkap Kekhawatiran dan Beri Dukungan Penuh - Image
Sepak Bola Dunia

Jamal Musiala Dua Kali Kolaps, Alphonso Davies Ungkap Kekhawatiran dan Beri Dukungan Penuh

Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.00 WIB

Susunan Pemain Resmi Kanada vs Maroko: Alphonso Davies Dicadangkan, Jesse Marsch Lakukan Tiga Perubahan - Image
Piala Dunia 2026

Susunan Pemain Resmi Kanada vs Maroko: Alphonso Davies Dicadangkan, Jesse Marsch Lakukan Tiga Perubahan

Minggu, 5 Juli 2026 | 06.38 WIB

Preview Kanada vs Afrika Selatan di 32 Besar Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Faktor Penting! - Image
Piala Dunia 2026

Preview Kanada vs Afrika Selatan di 32 Besar Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Faktor Penting!

Minggu, 28 Juni 2026 | 19.17 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore