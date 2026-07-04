Susunan Pemain Resmi Kanada vs Maroko: Alphonso Davies Dicadangkan, Jesse Marsch Lakukan Tiga Perubahan

JawaPos.com – Timnas Kanada dipastikan belum memainkan Alphonso Davies sebagai starter saat menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat, Minggu (5/7) pukul 00.00 WIB.

Kapten Kanada yang membela Bayern Munchen itu kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan. Pelatih Jesse Marsch memilih berhati-hati karena Davies masih menjalani proses pemulihan dari cedera jangka panjang.

Sebelumnya, Davies tampil sebagai pemain pengganti dan memberi dampak besar ketika Kanada menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 pada babak 32 besar.

Jesse Marsch Lakukan Tiga Perubahan Jesse Marsch melakukan tiga perubahan dalam susunan pemain Kanada dibanding laga sebelumnya.

Luc De Fougerolles dipercaya mengisi lini belakang. Sementara itu, Ali Ahmed kembali ke susunan pemain inti untuk memperkuat lini tengah.

Niko Sigur juga mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama. Sebaliknya, Derek Cornelius, Nathan Saliba, dan Liam Millar memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Maroko Hanya Ganti Satu Pemain Di kubu Maroko, pelatih Walid Regragui hanya melakukan satu perubahan.

Redouane Halhal dipercaya menggantikan Chadi Riad yang mengalami cedera lutut saat Maroko menyingkirkan Belanda pada babak 32 besar.

Selain perubahan tersebut, Regragui tetap mempertahankan sebagian besar pemain inti yang membawa Singa Atlas melaju ke babak 16 besar.