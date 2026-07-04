Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.38 WIB

Susunan Pemain Resmi Kanada vs Maroko: Alphonso Davies Dicadangkan, Jesse Marsch Lakukan Tiga Perubahan

Jonathan David menjadi andalan Kanada. Alphonso Davies kembali dicadangkan saat Kanada menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Berikut susunan pemain resmi kedua tim. (FIFA) - Image

Jonathan David menjadi andalan Kanada. Alphonso Davies kembali dicadangkan saat Kanada menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Berikut susunan pemain resmi kedua tim. (FIFA)

JawaPos.com – Timnas Kanada dipastikan belum memainkan Alphonso Davies sebagai starter saat menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat, Minggu (5/7) pukul 00.00 WIB.

Kapten Kanada yang membela Bayern Munchen itu kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan. Pelatih Jesse Marsch memilih berhati-hati karena Davies masih menjalani proses pemulihan dari cedera jangka panjang.

Sebelumnya, Davies tampil sebagai pemain pengganti dan memberi dampak besar ketika Kanada menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 pada babak 32 besar.

Jesse Marsch Lakukan Tiga Perubahan

Jesse Marsch melakukan tiga perubahan dalam susunan pemain Kanada dibanding laga sebelumnya.

Luc De Fougerolles dipercaya mengisi lini belakang. Sementara itu, Ali Ahmed kembali ke susunan pemain inti untuk memperkuat lini tengah.

Niko Sigur juga mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama. Sebaliknya, Derek Cornelius, Nathan Saliba, dan Liam Millar memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Maroko Hanya Ganti Satu Pemain

Di kubu Maroko, pelatih Walid Regragui hanya melakukan satu perubahan.

Redouane Halhal dipercaya menggantikan Chadi Riad yang mengalami cedera lutut saat Maroko menyingkirkan Belanda pada babak 32 besar.

Selain perubahan tersebut, Regragui tetap mempertahankan sebagian besar pemain inti yang membawa Singa Atlas melaju ke babak 16 besar.

Starting XI Resmi Kanada vs Maroko

Kanada (4-4-2):

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

Minggu, 5 Juli 2026 | 03.30 WIB

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

Minggu, 5 Juli 2026 | 02.30 WIB

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

Minggu, 5 Juli 2026 | 01.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore