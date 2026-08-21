Jamal Musiala Dua Kali Kolaps, Alphonso Davies Ungkap Kekhawatiran dan Beri Dukungan Penuh

JawaPos.com - Alphonso Davies memberikan dukungan kepada Jamal Musiala setelah gelandang Bayern Munchen tersebut mengalami dua kali kolaps dalam rangkaian pertandingan pramusim.

Musiala sempat membuat publik dan rekan-rekannya khawatir ketika tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat Bayern Munchen menghadapi RB Leipzig. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 23 tahun itu nyaris terjatuh sebelum ditangkap oleh Ismael Saibari.

Situasi serupa kembali terjadi hanya empat hari kemudian. Musiala kembali kolaps saat Bayern berhadapan dengan Heidenheim. Kejadian tersebut berlangsung sekitar delapan menit setelah dirinya masuk sebagai pemain pengganti.

Dua insiden dalam waktu berdekatan membuat kondisi Musiala menjadi perhatian. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, pemain asal Jerman itu menjelaskan bahwa dirinya mengalami gangguan neurologis yang menyebabkan kejang absans.

Davies mengaku ikut terpukul melihat apa yang dialami rekan setimnya. Bek kiri Bayern tersebut mengatakan dua kejadian itu membuatnya merasa sedih, tetapi ia percaya Musiala mampu melewati situasi tersebut.

"Dua kejadian ini benar-benar membuat hati saya hancur," ujar Davies kepada Deutsche Presse-Agentur.

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Menurut Davies, seluruh anggota tim harus memberikan dukungan positif kepada Musiala selama menjalani proses pemulihan. Baginya, Musiala bukan sekadar rekan satu tim, tetapi juga sudah dianggap seperti saudara sendiri.

"Kami akan mendukung Jamal, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai manusia. Kami harus mendukungnya sebagai teman, seperti saudara," kata Davies.