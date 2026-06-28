Preview Kanada vs Afrika Selatan di 32 Besar Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Faktor Penting!

Alphonso Davies dipastikan absen saat laga kontra Bosnia dan Herzegovina. (Instagram/@alphonsodavies)
JawaPos.com - Kanada tak menyangka akan berhadapan dengan Afrika Selatan karena sudah bersiap menghadapi Korea Selatan dalam babak 32 Besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Los Angeles Stadium, California, Amerika Serikat, pada Senin (29/6) pukul 02.00 WIB.
Hati Kanada campur aduk karena di satu sisi menganggap Afrika Selatan yang berperingkat 54 dunia lebih lemah dari pada Korea Selatan yang berperingkat 28.
Di sisi lain, keberhasilan Afrika Selatan mengatasi Korea Selatan membuat Kanada gamang, apalagi saat bersamaan mereka tumbang 1-2 di tangan Swiss, sehingga gagal memainkan pertandingan fase gugur di kandang sendiri di Vancouver.
Kekalahan dari Swiss juga membawa pesan buruk mengenai adanya penurunan kekuatan dalam skuad Les Rouges atau Si Merah.
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Penurunan kekuatan itu khususnya terjadi di lapangan tengah setelah gelandang Ismael Kone tak bisa melanjutkan kiprahnya akibat ditebas pemain Qatar sehingga mengalami cedera yang akut.
Padahal Kone adalah pilar tak tergantikan dalam skuad Kanada, yang dampak ketidakhadirannya terlihat jelas kala melawan Swiss.
Jika saat melawan Bosnia dan Qatar, tim asuhan Jesse Marsch selalu mendikte laga, mulai penguasaan bola dengan rata-rata 69 persen, sampai frekuensi menembus sepertiga terakhir lapangan sebanyak 162 kali. Maka saat menghadapi Swiss, Si Merah tak lagi dominan, walau tampil di kandang sendiri.
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Kabar baiknya, pasukan Jesse Marsch masih merupakan tim yang paling banyak menciptakan peluang, dengan 13 peluang yang tujuh di antaranya tepat sasaran.
Tapi Kanada terlihat sangat membutuhkan figur pemimpin lapangan yang kuat. Mereka kini makin membutuhkan kehadiran kaptennya yang absen selama fase grup, Alphonso Davies.
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