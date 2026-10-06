Persela Lamongan Makin Ganas, 4 Kemenangan Beruntun Tanpa Kebobolan di Championship

JawaPos.com - Persela Lamongan kembali menunjukkan performa apik di Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Joko Tingkir berhasil membawa pulang tiga poin dari markas PS Barito Putera setelah menang tipis 1-0 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (4/10).

Gol tunggal Persela dicetak oleh sang kapten, Dendy Sulistyawan, pada menit ke-80. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus memperpanjang tren positif Persela dalam persaingan Grup B.

Kemenangan atas Barito Putera membuat Persela kini mencatatkan empat kemenangan secara beruntun. Yang lebih menarik, seluruh kemenangan tersebut diraih tanpa sekalipun gawang Laskar Joko Tingkir kemasukan.

Tambahan tiga poin di Banjarmasin juga membuat Persela terus menjaga jarak dengan Deltras FC yang saat ini berada di puncak klasemen Grup B Pegadaian Championship 2026/27.

Pelatih Persela, Bima Sakti, mengaku bersyukur dengan hasil yang didapat timnya. Menurutnya, kemenangan tandang tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri pemain sekaligus menjadi modal menghadapi pertandingan berikutnya.

"Terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah bekerja keras sehingga bisa mendapatkan tiga poin penting di sini," kata Bima Sakti.

Kemenangan Persela tidak terlepas dari strategi yang diterapkan Bima. Pelatih berusia tersebut memilih pendekatan yang lebih bertahan dengan menempatkan banyak pemain di area pertahanan. Persela kemudian mencoba memanfaatkan celah melalui serangan balik.

Strategi itu berjalan cukup efektif. Setelah melihat pertahanan Barito Putera mulai memberikan ruang, Persela berusaha bermain lebih berani pada babak kedua.

"Jadi memang kami analisa juga pertahanan mereka agak longgar. Oleh sebab itu babak kedua tadi agak lebih naik ke depan dan Alhamdulillah bisa mencetak gol," ujar Bima.