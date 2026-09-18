Persela Lamongan vs Persiba Balikpapan, Bima Sakti Minta Dendy Sulistyawan dkk Jaga Fokus

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan membawa modal kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi Persiba Balikpapan pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan pekan kedua Grup B atau Grup Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (19/9) malam.
Persela datang dengan semangat positif setelah berhasil meraih kemenangan pada pertandingan perdana. Laskar Joko Tingkir sukses mengalahkan Persis Solo dan kini bertekad melanjutkan tren tersebut dengan kembali mengamankan tiga poin.
Peluang Persela untuk meraih hasil maksimal semakin terbuka karena pertandingan kali ini tetap dimainkan di Stadion Surajaya. Meski berstatus sebagai tim tandang, Persela sudah sangat mengenal stadion tersebut.
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Persiba Balikpapan memang menggunakan Stadion Surajaya sebagai homebase sementara selama putaran pertama kompetisi. Kondisi itu membuat Persela tetap akan tampil di markas yang selama ini menjadi kandang mereka.
Namun, pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tidak ingin situasi tersebut membuat anak asuhnya terlalu percaya diri. Ia mengingatkan Dendy Sulistyawan dan kawan-kawan untuk tetap menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.
"Saya sudah ingatkan, kami harus tetap menjaga fokus di pertandingan," kata Bima Sakti.
Menurut Bima, Persiba Balikpapan tetap merupakan lawan yang harus diwaspadai. Kekalahan pada pertandingan pertama bukan berarti kekuatan Beruang Madu bisa dianggap remeh.
Persiba bahkan sempat menunjukkan permainan yang cukup merepotkan saat menghadapi RANS Nusantara FC. Mereka mampu unggul dua gol lebih dulu sebelum akhirnya RANS bangkit dan membalikkan keadaan.
"Mereka ada banyak pemain senior dan beberapa pemain muda. Saling berkolaborasi," ujar Bima.
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Jawa Pos
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