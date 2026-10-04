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Antara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.43 WIB

PSMS Medan Hajar Persikad Depok 4-0, Puncaki Grup A Pegadaian Championship

 

PSMS menang telak lawan Persikad Depak pada laga lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (3/10) malam. (Juraidi/Antara)

JawaPos.com - PSMS Medan berhasil memenuhi ambisinya memetik poin tiga angka seusai mengalahkan tamunya Persikad Depok pada laga lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Pada laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang, Sabtu (3/10) malam, tuan rumah PSMS Medan sukses menghajar Persikad Depok dengan skor 4-0.

Di laga yang disaksikan 5.160 penonton tersebut, gol-gol PSMS Medan masing masing dicetak Javier Savireo Toro pada menit ke-66, 72, dan 91 serta Phillerson Oliveira pada menit ke-54.

Dengan tambahan tiga angka ini, PSMS sudah mengkoleksi nilai 10 dari tiga kali menang dan sekali imbang sekaligus memuncaki klasemen sementara grup A Pegadaian Championship 2026/2027.

Persikad Depok harus rela turun menjadi peringkat kedua klasemen dengan nilai 9 dari tiga menang dan sekali kalah.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, mengaku bersyukur atas tambahan tiga poin yang berhasil diamankan anak asuhnya.

Dia memberikan apresiasi terhadap perjuangan pemain yang mampu menjalankan instruksi hingga pertandingan berakhir.

“Pertama kita syukuri, alhamdulillah dua kali ini kita ambil tiga poin di kandang. Apresiasi buat perjuangan pemain dari menit awal sampai akhir, mereka menjalankan instruksi dengan bagus. Kita syukuri tiga poin buat PSMS,” ujar Eko dilansir dari Antara.

Menurut dia, pada babak pertama PSMS masih kurang sabar menghadapi strategi low block yang diterapkan Persikad.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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