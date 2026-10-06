Tembus 117 Dunia! Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia resmi menempati peringkat 117 dunia dalam ranking FIFA terbaru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.
Skuad Garuda mendapatkan tambahan 3,35 poin usai bermain imbang 2-2 melawan Thailand selama 120 menit sebelum menang lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Update ranking FIFA Timnas Indonesia menempatkan Skuad Garuda di posisi 117 dunia dengan koleksi 1.166,50 poin. Posisi tersebut menjadi peringkat resmi Timnas Indonesia setelah perjuangan panjang di FIFA ASEAN Cup 2026.
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Sebelum menghadapi Thailand di final, Timnas Indonesia juga berada di peringkat 117 dengan 1.163,16 poin.
Tambahan 3,35 angka dari pertandingan melawan Thailand membuat koleksi poin Merah Putih meningkat menjadi 1.166,50.
Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan Timnas Indonesia sebagai salah satu negara dengan posisi paling kompetitif di sekitar peringkat 110 dunia.
Skuad Garuda kini hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan yang berada tepat satu tingkat di atasnya.
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Kazakhstan menempati peringkat 116 dengan 1.166,65 poin. Dengan demikian, selisih antara Timnas Indonesia dan negara tersebut sangat tipis meski posisi resmi terbaru sudah menempatkan Merah Putih di urutan 117 dunia.
Tambahan 3,35 poin Timnas Indonesia berasal dari hasil pertandingan final melawan Thailand.
Sistem ranking FIFA memperhitungkan status pertandingan dan kekuatan lawan, sehingga jumlah kemenangan saja tidak otomatis menentukan besarnya poin yang diperoleh.
Pertandingan melawan Thailand berakhir 2-2 setelah 120 menit.
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