Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.16 WIB

Timnas Indonesia Akhiri Dahaga 35 Tahun Usai Rebut Gelar Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Gambar utama - Image
Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho di Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia berhasil merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menang atas Thailand lewat drama adu penalti. Kesuksesan tersebut sekaligus membuat skuad Garuda mengakhiri dahaga trofi sejak 1991.

Terakhir kali, Timnas Indonesia naik podium tertinggi pada SEA Games 1991 di Manila. Menariknya, ketika itu, skuad Garuda juga menghadapi Thailand di partai final yang berujung menang 4-3 lewat drama adu penalti. 

Sejak saat itu, Timnas Indonesia selalu gagal meraih trofi juara karena kerap tersandung di partai final. Bahkan, di Piala AFF, skuad Garuda dijuluki spesialis runner-up dengan catatan enam kali finalis.

Timnas Indonesia sedianya pernah berjaya di SEA Games pada 2023. Namun, cabang olahraga sepak bola di pesta olahraga Asia Tenggara sudah diperuntukkan bagi pemain-pemain U-23.

Setelah penantian panjang 35 tahun lamanya, Timnas Indonesia akhirnya berhasil naik podium tertinggi. Ini menjadi pencapain penting dalam sepak bola nasional. 

Adapun, Timnas Indonesia bungkam Thailand 4-2 pada babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Laga penuh drama tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam WIB.

Dalam jalannya laga, Thailand memberikan perlawanan sengit meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-81 setelah Nicholas Mickelson diganjar kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain, Timnas Indonesia akhirnya mampu membuka keunggulan melalui tendangan bebas Dean James pada menit ke-84.

Namun, Thailand mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-87. Iklas Sanron berhasil mencetak gol penyama kedudukan yang membuat skor berubah menjadi 1-1 dan laga harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Elkan Baggot Usai Timnas Indonesia Gebuk Thailand: Kami Adalah Raja Asia Tenggara! - Image
Sepak Bola Indonesia

Elkan Baggot Usai Timnas Indonesia Gebuk Thailand: Kami Adalah Raja Asia Tenggara!

Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.11 WIB

Erick Thohir Pastikan Presiden Prabowo Beri Bonus Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Erick Thohir Pastikan Presiden Prabowo Beri Bonus Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.07 WIB

Bawa Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Malam Luar Biasa! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bawa Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Malam Luar Biasa!

Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.04 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore