Timnas Indonesia Akhiri Dahaga 35 Tahun Usai Rebut Gelar Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho di Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) JawaPos.com - Timnas Indonesia berhasil merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menang atas Thailand lewat drama adu penalti. Kesuksesan tersebut sekaligus membuat skuad Garuda mengakhiri dahaga trofi sejak 1991.

Terakhir kali, Timnas Indonesia naik podium tertinggi pada SEA Games 1991 di Manila. Menariknya, ketika itu, skuad Garuda juga menghadapi Thailand di partai final yang berujung menang 4-3 lewat drama adu penalti.

Sejak saat itu, Timnas Indonesia selalu gagal meraih trofi juara karena kerap tersandung di partai final. Bahkan, di Piala AFF, skuad Garuda dijuluki spesialis runner-up dengan catatan enam kali finalis.

Timnas Indonesia sedianya pernah berjaya di SEA Games pada 2023. Namun, cabang olahraga sepak bola di pesta olahraga Asia Tenggara sudah diperuntukkan bagi pemain-pemain U-23.

Setelah penantian panjang 35 tahun lamanya, Timnas Indonesia akhirnya berhasil naik podium tertinggi. Ini menjadi pencapain penting dalam sepak bola nasional.

Adapun, Timnas Indonesia bungkam Thailand 4-2 pada babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Laga penuh drama tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam WIB.

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Dalam jalannya laga, Thailand memberikan perlawanan sengit meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-81 setelah Nicholas Mickelson diganjar kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain, Timnas Indonesia akhirnya mampu membuka keunggulan melalui tendangan bebas Dean James pada menit ke-84.