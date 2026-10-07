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Andika Rachmansyah
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.48 WIB

Rizky Ridho dan 4 Pemain Timnas Indonesia Gabung Persija, Shin Tae-yong Bicara Kondisi

Skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan di Persija Training Ground pada Rabu (7/10). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan di Persija Training Ground pada Rabu (7/10). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com — Lima pemain Persija Jakarta telah kembali bergabung dalam sesi latihan skuad setelah menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkap kondisi kelima pemain tersebut.

Persija terus mematangkan persiapan jelang menghadapi PSIM Jogja pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10).

Teranyar, Macan Kemayoran menggelar sesi latihan di Persija Training Ground, Rabu (7/10).

"Ya, kami sedang mempersiapkan diri dengan baik," kata Shin Tae-yong kepada wartawan, termasuk JawaPos.com, di Persija Training Ground, Rabu (7/10).

Dalam sesi latihan tersebut, Persija sudah kembali diperkuat lima pemain yang sebelumnya menjalani tugas bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Rizky Ridho, Rayhan Hannan, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Nadeo Argawinata.

Shin Tae-yong Belum Bisa Nilai Kondisi Pemain

Shin Tae-yong mengaku baru bertemu dengan kelima pemain tersebut setelah mereka kembali dari tugas negara. Karena itu, ia belum bisa memberikan penilaian mengenai kondisi fisik mereka.

"Saya sendiri baru melihat mereka sekarang. Baru melihat mereka 10 menit yang lalu. Kami harus mencoba latihan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi fisik mereka," ujarnya.

"Setelah sesi latihan hari ini selesai, barulah kami bisa memeriksa kondisi fisik para pemain," lanjut dia.

Shin Tae-yong juga tidak ingin berspekulasi mengenai kondisi para pemain yang baru kembali dari Timnas Indonesia.

Menurutnya, penilaian harus dilakukan berdasarkan kondisi mereka setelah menjalani sesi latihan, bukan sekadar asumsi.

Editor: Hendra
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