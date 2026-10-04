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Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 05.49 WIB

Minim Kartu Kuning, Madura United Masuk Jajaran Tim Paling Fair Play di Super League Musim Ini

Madura United memiliki statistik minim kartu kuning di Kompetisi Super League 2026/2027. (I.League) - Image

Madura United memiliki statistik minim kartu kuning di Kompetisi Super League 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com - Madura United FC menunjukkan catatan cukup menarik hingga pekan ketiga Super League 2026/2027.

Laskar Sape Kerrab menjadi salah satu tim dengan koleksi kartu kuning paling sedikit sejauh ini.

Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Madura United baru menerima tiga kartu kuning. Jumlah tersebut sama dengan Persita Tangerang yang juga tercatat sebagai tim dengan perolehan kartu kuning paling rendah.

Tiga kartu kuning Madura United masing-masing diberikan kepada Hugo Gomes, Ardi Idrus, dan Ilhamsyah.

Hugo Gomes mendapat kartu ketika menghadapi Persijap Jepara, Ardi Idrus saat melawan PSS Sleman, sedangkan Ilhamsyah menerima kartu dalam pertandingan kontra PSIM Yogyakarta.

Menariknya, catatan tersebut didapat meski Madura United sudah melakukan 35 pelanggaran dalam tiga pertandingan.

Jumlah itu berasal dari laga melawan Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, serta pertandingan tandang menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo.

Jumlah pelanggaran Madura United tersebut sama dengan Arema FC dan Garudayaksa FC.

Sementara Dewa United Banten FC menjadi tim dengan jumlah pelanggaran paling banyak, yakni mencapai 60 kali dari empat pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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