Minim Kartu Kuning, Madura United Masuk Jajaran Tim Paling Fair Play di Super League Musim Ini

Madura United memiliki statistik minim kartu kuning di Kompetisi Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Madura United FC menunjukkan catatan cukup menarik hingga pekan ketiga Super League 2026/2027.
Laskar Sape Kerrab menjadi salah satu tim dengan koleksi kartu kuning paling sedikit sejauh ini.
Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Madura United baru menerima tiga kartu kuning. Jumlah tersebut sama dengan Persita Tangerang yang juga tercatat sebagai tim dengan perolehan kartu kuning paling rendah.
Tiga kartu kuning Madura United masing-masing diberikan kepada Hugo Gomes, Ardi Idrus, dan Ilhamsyah.
Hugo Gomes mendapat kartu ketika menghadapi Persijap Jepara, Ardi Idrus saat melawan PSS Sleman, sedangkan Ilhamsyah menerima kartu dalam pertandingan kontra PSIM Yogyakarta.
Menariknya, catatan tersebut didapat meski Madura United sudah melakukan 35 pelanggaran dalam tiga pertandingan.
Jumlah itu berasal dari laga melawan Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, serta pertandingan tandang menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo.
Jumlah pelanggaran Madura United tersebut sama dengan Arema FC dan Garudayaksa FC.
Sementara Dewa United Banten FC menjadi tim dengan jumlah pelanggaran paling banyak, yakni mencapai 60 kali dari empat pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022