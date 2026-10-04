Kalah Tipis dari Perseba! Madura United Dapat Pelajaran Jelang Hadapi Persik Kediri

Madura United FC kalah 1-2 dari Perseba Bangkalan dalam laga uji coba, Jose Gomes fokus pulihkan kondisi fisik pemain. (Dok. Madura Utd)
JawaPos.com — Madura United FC kalah 1-2 dari klub Liga 4, Perseba Bangkalan, dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (3/10/2026).
Kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi Jose Gomes untuk melihat kesiapan pemain sekaligus memulihkan kondisi fisik Madura United sebelum menghadapi Persik Kediri di Super League 2026/2027.
Jose Gomes sengaja memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang minim menit bermain pada tiga laga awal Super League 2026/2027.
Make Aldo Maulidino, Aditya Harlan, Jasey Werhmann, Brandon, Feby Ramzy Wirawan, dan beberapa pemain lain mendapat kesempatan tampil dalam pertandingan melawan Perseba Bangkalan.
Hasilnya memang tidak sesuai harapan karena Madura United FC harus takluk 1-2 dari tim yang bermain di kasta keempat kompetisi Indonesia.
Namun, Jose Gomes melihat pertandingan tersebut tetap memiliki nilai penting untuk mengukur kesiapan skuad sebelum kembali bertarung di kompetisi resmi.
“Pertandingan dan persiapan ini berguna untuk menunjukkan kepada kami siapa yang siap bermain dan siapa yang belum,” kata Jose Gomes selepas latihan bersama usai.
Penilaian tersebut menjadi penting bagi pelatih asal Madura United FC untuk menentukan opsi pemain yang siap mendapat kepercayaan pada pertandingan berikutnya.
Jose Gomes tidak ingin menjadikan perbedaan kasta sebagai alasan untuk menganggap pertandingan melawan Perseba Bangkalan mudah.
Menurutnya, setiap pertandingan harus dijalani dengan keseriusan dan motivasi tinggi, termasuk ketika menghadapi lawan dari kasta keempat.
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