Madura United Jadi Tim Paling Disiplin di Super League, Cuma Koleksi 3 Kartu Kuning

Madura United FC menjadi salah satu tim paling disiplin di Super League 2026/2027 dengan hanya mengoleksi tiga kartu kuning. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United FC menjadi salah satu tim paling disiplin di Super League 2026/2027 setelah hanya mengoleksi tiga kartu kuning dalam tiga pertandingan.
Laskar Sape Kerrab mencatat 35 pelanggaran saat menghadapi Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta, dan PSS Sleman, tetapi hanya tiga kali dihukum kartu.
Madura United FC bersama Persita Tangerang menjadi tim dengan koleksi kartu kuning paling sedikit hingga pekan ketiga Super League 2026/2027.
Keduanya sama-sama baru mengantongi tiga kartu kuning dari pertandingan yang sudah dijalani.
Madura United FC mencatat 35 pelanggaran dalam tiga pertandingan, dengan rincian laga kandang melawan Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta serta pertandingan tandang menghadapi PSS Sleman.
Jumlah tersebut sama dengan catatan pelanggaran Arema FC dan Garudayaksa FC, meski kedua tim memiliki jumlah pertandingan berbeda dalam periode tersebut.
Tiga kartu kuning Madura United FC diberikan kepada tiga pemain berbeda.
Hugo Gomes menerima kartu ketika menghadapi Persijap Jepara, Ardi Idrus mendapat hukuman saat melawan PSS Sleman, sedangkan Ilhamsyah menjadi pemain yang dikartu kuning ketika berhadapan dengan PSIM Yogyakarta.
Statistik Madura United FC menunjukkan jumlah pelanggaran tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya kartu kuning.
Dengan 35 pelanggaran dan hanya tiga kartu kuning, rata-rata Laskar Sape Kerrab mendapatkan satu kartu untuk setiap 11,7 pelanggaran.
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