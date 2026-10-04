Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.50 WIB

Madura United Jadi Tim Paling Disiplin di Super League, Cuma Koleksi 3 Kartu Kuning

Madura United FC menjadi salah satu tim paling disiplin di Super League 2026/2027 dengan hanya mengoleksi tiga kartu kuning. (Madura United) - Image

Madura United FC menjadi salah satu tim paling disiplin di Super League 2026/2027 dengan hanya mengoleksi tiga kartu kuning. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC menjadi salah satu tim paling disiplin di Super League 2026/2027 setelah hanya mengoleksi tiga kartu kuning dalam tiga pertandingan.

Laskar Sape Kerrab mencatat 35 pelanggaran saat menghadapi Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta, dan PSS Sleman, tetapi hanya tiga kali dihukum kartu.

Madura United FC bersama Persita Tangerang menjadi tim dengan koleksi kartu kuning paling sedikit hingga pekan ketiga Super League 2026/2027.

Keduanya sama-sama baru mengantongi tiga kartu kuning dari pertandingan yang sudah dijalani.

Madura United FC mencatat 35 pelanggaran dalam tiga pertandingan, dengan rincian laga kandang melawan Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta serta pertandingan tandang menghadapi PSS Sleman.

Jumlah tersebut sama dengan catatan pelanggaran Arema FC dan Garudayaksa FC, meski kedua tim memiliki jumlah pertandingan berbeda dalam periode tersebut.

Tiga kartu kuning Madura United FC diberikan kepada tiga pemain berbeda.

Hugo Gomes menerima kartu ketika menghadapi Persijap Jepara, Ardi Idrus mendapat hukuman saat melawan PSS Sleman, sedangkan Ilhamsyah menjadi pemain yang dikartu kuning ketika berhadapan dengan PSIM Yogyakarta.

Pelanggaran Banyak, Kartu Justru Minim

Statistik Madura United FC menunjukkan jumlah pelanggaran tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya kartu kuning.

Dengan 35 pelanggaran dan hanya tiga kartu kuning, rata-rata Laskar Sape Kerrab mendapatkan satu kartu untuk setiap 11,7 pelanggaran.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Barito Putera vs Persela: Laskar Joko Tingkir Ingin Curi Poin di Banjarmasin - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Barito Putera vs Persela: Laskar Joko Tingkir Ingin Curi Poin di Banjarmasin

Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.37 WIB

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore