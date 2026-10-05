Sengit! Timnas Indonesia vs Thailand Tanpa Gol di Babak Pertama Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia bermain sengit melawan Thailand pada babak pertama pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026.

Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Senin (5/10) malam WIB, kedua tim bermain imbang dengan skor kaca mata alias 0-0 pada babak pertama.

Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang emas pada menit kedua berawal dari umpan jauh Ole Romeny yang mengarah kepada Luke Vickery.

Sayang tendangan Vickery masih terlalu lemah sehingga mudah ditangkap kiper Thailand Saranon Anuin.

Berselang lima menit, Timnas Indonesia kembali menciptakan peluang berbahaya lewat Mitchell Baker.

Namun, tendangan keras yang dilepaskan striker berusia 19 tahun itu masih bisa ditepis Saranon Anuin.

Thailand perlahan mulai menemukan celah menembus pertahanan Timnas Indonesia.

Skuad berjuluk Gajah Perang itu menciptakan dua peluang beruntun lewat tendangan Teerasak Poephimai menit ke-16 dan tendangan first time Chanathip Songkrasin semenit kemudian.