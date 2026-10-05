Starting XI Timnas Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup: Thom Haye dan Ole Romeny Starter

pemain Timnas Indonesia Ole Romeny. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menurunkan komposisi pemain terbaik pada laga pamungkas malam ini.
Juru taktik asal Inggris tersebut melakukan rotasi minim jika berkaca pada susunan pemain saat menghadapi Bangladesh.
Untuk posisi penjaga gawang, Herdman kembali memberi kepercayaan kepada Emil Audero.
Kiper Rayo Vallecano tersebut kembali dipercaya mengawal gawang Timnas Indonesia meski kebobolan dua gol saat menghadapi Bangladesh.
Pada lini belakang, Herdman kemungkinan memainkan formasi dengan skema empat bek.
Duet Justin Hubner dan Elkan Baggott akan menjadi tembok raksasa Timnas Indonesia dengan Kevin Diks dan Calvin Verdonk membantu dari sisi sayap.
Lini tengah Timnas Indonesia kali ini akan diperkuat duet Joey Pelupessy dan Thom Haye. Sebelumnya, Thom Haye harus absen karena terkena sanksi kartu merah.
Kemudian lini serang Timnas Indonesia akan diperkuat trio Luke Vickery, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.
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