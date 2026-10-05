Final FIFA ASEAN Cup: Suporter Balikpapan Rela Rogoh Kocek Jutaan demi Timnas Indonesia

JawaPos.com - Tak hanya dari Jakarta, ada suporter yang datang jauh-jauh dari Balikpapan, Kalimantan Timur, demi memberikan dukungan langsung kepada Skuad Garuda, timnas Indonesia.

Suporter Timnas Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjelang kick-off final FIFA ASEAN Cup 2026 kontra Thailand.

Di antaranya Satria dan Fajri, yang sengaja bertolak ke Jakartadari Balikpapan hanya untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand.

Perjuangan mereka tak tanggung-tanggung karena rela merogoh kocek jutaan rupiah demi mendukung langsung perjuangan skuad Garuda.

“Kita tiket pesawat tuh dapet di 3 juta pulang-pergi, sama penginapan. Nonton di Garuda East ini habis berapa ya, 5 sampai 6 juta paling,” kata Satria kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (5/10).

“Sama makan Gultik (Gulai Tikungan) bisa sampai 7 juta kali. Berpiring-piring soalnya (sambil tertawa),” timpal Fajri.

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Satria dan Fajri berharap perjuangannya ini berujung hasil manis untuk Timnas Indonesia.

Mereka ingin melihat skuad Garuda mengangkat trofi juara FIFA ASEAN Cup 2026.